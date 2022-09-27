تسجيل 7حالة وفاة و309 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 309 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 547 ألفا و706 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 106 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 168 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و324 ألفا و742 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و409 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و78 الفا و414 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 20 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و229 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 199 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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