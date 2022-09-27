غروسي يعلن استئناف الحوار مع ايران بشان قضايا الضمانات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال غروسي في تغريدة له على تويتر، التقيت في فيينا برئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد اسلامي، ومن هنا انطلق الحوار الثنائي مجددا.

وأضاف، خلال لقائي مع اسلامي، تباحثنا حول استئناف الحوار مجددا بين الوكالة الدولية وطهران حول قضايا الضمانات النووية فيما يخص بعض المنشآت النووية في ايران.

وكتب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تغريدته "تم استئناف الحوار مجددا مع ايران من اجل اضفاء الشفافية على قضايا بارزة في مجال الضمانات النووية.

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