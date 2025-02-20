الطاقة الذرية الايرانية ترد على تصريحات غروسي

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية، قالت اليوم الخميس في بيانا لها: يُتوقع من المدير العام للوكالة باعتباره مسؤولاً رفيع المستوى في منظمة دولية مهمة، أن يتحدث ويتصرف دائما بنزاهة ومهنية وبعيدًا عن التحيز السياسي.

واضاف البيان: يعلم غروسي أفضل من أي شخص آخر أن حوالي ربع جميع عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، والتي تمثل أقل من ثلاثة بالمائة من المنشآت النووية في العالم.

وواضاف البيان: لقد أكدت إيران مرارا وتكرارا أن برنامجها النووي سلمي تماما. وعليه فإن عملية تكرار الادعاءات السياسية هذه من قبل المدير العام بعيدة كل البعد عن مجال عمله ومكانته ويجب أن تتوقف.

وأشار البيان إلى مطالبة غروسي في تصريحاته إيران بإثبات أنها لا تسعى للحصول على أسلحة نووية. إن كل عقل سليم يعلم أن المبدأ القانوني الأكثر وضوحاً هو مبدأ التبرئة؛ وبعبارة أخرى "البينة على المدعي".