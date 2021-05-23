غروسي يعقد مؤتمراً صحفياً حول البرنامج النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوكالة في بيانٍ إنّ غروسي سيطلِع الصِحافيين على التطورات المتعلقة بأعمالِ المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة داخل ايران.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة أن مشاورات تجري مع طهران حول هذا الموضوع.

وفي شباط تم الاعلان عن اتفاق لمدة ثلاثة أشهر بين الوكالة وايران لتمديد عمليات تفتيشِ المنشآت النووية.

كما انه استضافت فيينا على مدى 3 أسابيع مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض حظرا قاسيا على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

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