  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٩:٣٧ ص

الیوم؛

غروسي يعقد مؤتمراً صحفياً حول البرنامج النووي الايراني

غروسي يعقد مؤتمراً صحفياً حول البرنامج النووي الايراني

يعقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي" مؤتمراً صِحافياً اليوم بشأن البرنامج النووي الإيراني مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعُه في شباط/ فبراير لتخفيف القيود التي فرضتْها طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الوكالة في بيانٍ إنّ غروسي سيطلِع الصِحافيين على التطورات المتعلقة بأعمالِ المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة داخل ايران.

وفي وقت سابق ذكرت الوكالة أن مشاورات تجري مع طهران حول هذا الموضوع.

وفي شباط تم الاعلان عن اتفاق لمدة ثلاثة أشهر بين الوكالة وايران لتمديد عمليات تفتيشِ المنشآت النووية.

كما انه استضافت فيينا على مدى 3 أسابيع مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض حظرا قاسيا على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

/انتهى/

رمز الخبر 1914689
https://ar.mehrnews.com/news/1914689/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 9 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات