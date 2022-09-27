رئيس منظمة الطاقة الذرية الایرانیة يلتقي مع رافائيل غروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، الموجود في فيينا للمشاركة في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وناقشا معا القضايا المهمة بينهما.

وجدير بالذكر انه قد حضر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمرافقة السفير والممثل الدائم لبلدنا لدى المنظمات الدولية في فيينا محسن نذيري وايضا المتحدث الرسمي باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي ومجموعة من الوفد المرافق في فيينا.

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