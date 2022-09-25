اسلامي يصل فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبدأ الاجتماع السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته السادسة والستين بمقر الوكالة بفيينا غدا الاثنين؛ وسيلقي "اسلامي" كلمة الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع.

/انتهى/