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٢٥‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٨:١١ م

اسلامي يصل فيينا

اسلامي يصل فيينا

وصل رئيس منظمة الطاقة النووية الايرنية "محمد اسلامي"، اليوم الاحد، الى العاصمة النمساوية فيينا لحضور الاجتماع السنوي العام للوكالة الذرية الدولية، واللقاء مع مديرها العام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبدأ الاجتماع السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته السادسة والستين بمقر الوكالة بفيينا غدا الاثنين؛ وسيلقي "اسلامي" كلمة الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع.

/انتهى/

رمز الخبر 1926755
https://ar.mehrnews.com/news/1926755/

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