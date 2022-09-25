اسلامي يصل فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبدأ الاجتماع السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته السادسة والستين بمقر الوكالة بفيينا غدا الاثنين؛ وسيلقي "اسلامي" كلمة الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع.
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وصل رئيس منظمة الطاقة النووية الايرنية "محمد اسلامي"، اليوم الاحد، الى العاصمة النمساوية فيينا لحضور الاجتماع السنوي العام للوكالة الذرية الدولية، واللقاء مع مديرها العام.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبدأ الاجتماع السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته السادسة والستين بمقر الوكالة بفيينا غدا الاثنين؛ وسيلقي "اسلامي" كلمة الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع.
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