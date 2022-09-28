أمير عبداللهيان ناقش مع غوتيريش اخر تطورات رفع العقوبات على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات لمفاوضات رفع العقوبات.

وقال في هذا الاجتماع بخصوص محادثات رفع العقوبات: لقد تم إحراز الكثير من التقدم في المفاوضات ونعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا كان الجانب الأمريكي واقعيًا.

كما أكد أنطونيو غوتيريش على أننا دعمنا دائمًا عودة جميع الأطراف إلى الاتفاقية وآمل أن نراها تتحقق قريبًا.

وقال الدكتور أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع، في إشارة إلى النظام الديمقراطي للجمهورية الإسلامية الإيرانية: إننا نعتبر الاحتجاج السلمي حقًا للشعب، لكن الاحتجاج السلمي يختلف عن الفوضى وتعطيل النظام العام للبلاد.

وثمن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاجتماع الدور الهام لإيران في إحلال السلام والأمن في المنطقة.

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع بعض الموضوعات الأخرى التي تهم الطرفين.

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