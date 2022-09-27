عبداللهيان يلتقي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، التقى اليوم الثلاثاء، برئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كروشي، وناقش الطرفان الدور الفعال للجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذ القرارات.

وبحث الجانبان، تسليم مهام الجمعية العامة لمجلس الأمن الدولي ومعارضة هذا الموضوع.

وشارك امير عبد اللهيان القمة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة برفقة رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي.

وكان أمير عبداللهيان أمس الاثنين بنيويورك، بوزراء خارجية إندونيسيا وسلوفينيا وبيلاروسيا ومالي وكوبا وبروناي ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة للشؤون السورية وناقش معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

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