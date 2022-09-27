أميرعبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من مالي واندونيسيا وبروناي وموريتانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع وزير خارجية مالي عبدالله ديوب للبحث حول التطوير الشامل للعلاقات بين البلدين.
وعبر الطرفان في هذا الاجتماع الذي عقد الاثنين على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، عن ارتياحهما لتبادل الوفود السياسية والاقتصادية خلال العام الماضي وأكدا على التطوير الشامل للعلاقات واستمرار المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والدولية.
وشدد الطرفان أيضا على متابعة الاتفاقات المبرمة في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الشامل من خلال الاتصال بين القطاعات الخاصة وتبادل الوفود الفنية.
وايضا فقد تحدث وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبداللهيان وتبادل وجهات النظر مع وزير خارجية إندونيسيا.
وايضا التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في نيويورك، بوزير خارجية بروناي داتو اريوان يوسف، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.
وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، دعا وزير الخارجية الايراني المسؤولين في بروناي لزيارة إيران، وقال أن جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتنمية العلاقات الثنائية مع بروناي.
وثمن أمير عبداللهيان مواقف مفتي بروناي في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، وأكد على ضرورة الوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التطرف والإرهاب.
كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لمواقف بروناي الإيجابية في المحافل الدولية.
ومن جانبه رحب وزير خارجية بروناي في هذا الاجتماع بتعزيز التعاون على مختلف المستويات مع إيران وأعرب عن أمله في زيادة اللقاءات وتبادل زيارات الوفو ، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في المحافل الدولية.
وادان وزير خارجية بروناي جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، واعلن عن دعم بلاده لاستمرار تعاون الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، حول القضية الفلسطينية.
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