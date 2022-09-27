أميرعبداللهيان يجري محادثات مع نظرائه من مالي واندونيسيا وبروناي وموريتانيا

وايضا فقد تحدث وزير خارجية بلادنا، حسين أميرعبداللهيان وتبادل وجهات النظر مع وزير خارجية إندونيسيا.

وايضا التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، في نيويورك، بوزير خارجية بروناي داتو اريوان يوسف، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا اللقاء الذي جرى الاثنين على هامش الاجتماع الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، دعا وزير الخارجية الايراني المسؤولين في بروناي لزيارة إيران، وقال أن جمهورية إيران الإسلامية ترحب بتنمية العلاقات الثنائية مع بروناي.

وثمن أمير عبداللهيان مواقف مفتي بروناي في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، وأكد على ضرورة الوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التطرف والإرهاب.

كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن تقديره لمواقف بروناي الإيجابية في المحافل الدولية.

ومن جانبه رحب وزير خارجية بروناي في هذا الاجتماع بتعزيز التعاون على مختلف المستويات مع إيران وأعرب عن أمله في زيادة اللقاءات وتبادل زيارات الوفو ، مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في المحافل الدولية.

وادان وزير خارجية بروناي جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، واعلن عن دعم بلاده لاستمرار تعاون الدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، حول القضية الفلسطينية.