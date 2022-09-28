الحرس الثوري دَمَر مقرات الإرهابيين شمال العراق بـ 73 صاروخاً باليستياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات البرية للحرس الثوري الإسلامي، العميد محمد باكبور، في مركز عمليات مكافحة الإرهاب شمال العراق، أشارة إلى عملية اليوم (الأربعاء) لمقاتلي معسكر حمزة سيد الشهداء، قائلاً: "في هذه العملية التي وقعت في عمق المنطقة الشمالية من العراق، أصاب حتى الآن 73 صاروخا باليستيا أرض - أرض وعشرات من طائرات التدمير بدون طيار بدقة المواقع والأهداف المطلوبة التابعة للإرهابيين وأدت إلى تدميرهم الكامل".

وأضاف العميد باكبور: "هذه الأهداف ، التي انتشرت في 42 مكانًا وفي بعض الحالات كانت على بعد 400 كيلومتر من بعضها البعض، تنتمي بالتأكيد إلى مجموعات إرهابية معادية لإيران وتم استهدافها في المرحلة الجديدة من العملية".

وفي النهاية، أكد قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني على ضرورة اتخاذ سلطات المنطقة الشمالية في العراق قرارًا بجمع الجماعات الإرهابية المعادية للثورة والمتآمرين ضد الجمهورية الإسلامية.

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