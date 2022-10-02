أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اخر تطورات القضايا الثنائية والإقليمية وايضا مفاوضات رفع العقوبات.

/انتهى/