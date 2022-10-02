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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٣٩ ص

خلال اتصال هاتفي؛

أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات

أمير عبد اللهيان يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات

ناقش وزير الخارجية الايراني مع نظيره القطري خلال اتصال هاتفي اخر تطورات القضايا الثنائية والإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين اميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اخر تطورات القضايا الثنائية والإقليمية وايضا مفاوضات رفع العقوبات.

/انتهى/

رمز الخبر 1926885
https://ar.mehrnews.com/news/1926885/

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