أمير عبداللهيان: تم تبادل المزيد من الرسائل بين أمريكا وإيران عبر وسيط في نيويورك

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه ناقش وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان اخر تطورات المفاوضات لرفع العقوبات على ايران .

وأكد وزير خارجية قطر في هذا الاتصال الهاتفي أن الجانب الأمريكي مهتم بتبادل الرسائل والعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال أمير عبد اللهيان: نحن ايضا نريد الوصول إلى اتفاق جيد وقوي ومستقر.

وأضاف وزير الخارجية الايراني اغتنمنا الفرصة خلال تواجدنا في نيويورك، وتم تبادل المزيد من الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران من خلال وسيط لتقريب وجهات النظر التفاوضية.

وأكد أمير عبد اللهيان: نعتقد أن العمل يسير الآن على المسار الصحيح. إن الطريقة التي يتواصل بها التفاعل بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية لبلدنا لاجتماع الوكالة في فيينا تعتبر تطور آخر للحكومة الايرانية.

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