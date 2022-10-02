فجر اليوم الاحد ... تم الافراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اتصال هاتفي منفصل بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي، أبلغ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بالإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره العماني مساء الجمعة الماضي، أعرب وزير خارجية بلادنا عن شكره لجهود وزيري خارجية العراق وسلطنة عمان في متابعة الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية، وأعرب عن أمله لعودة الحاج المعتقل إلى إيران قريباً.

واعتقل الإيراني حاج خليل دردمند من قبل شرطة السعودية خلال مناسك الحج هذا العام، وتواصلت جهود الجهازالدبلوماسي والقضاء للإفراج عن هذا المواطن بسبب قطع العلاقات السياسية بين طهران والرياض عبر دول وسيطة.

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