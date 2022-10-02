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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٣ ص

المتحدث باسم حركة حماس:

حماس تبارك عملية إطلاق النار في نابلس وتعتبره رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

حماس تبارك عملية إطلاق النار في نابلس وتعتبره رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال

باركت حركة حماس اليوم الأحد الفعل المقاوم ضد المستوطنين في نابلس، صباح اليوم ، مشيرةً إلى أننا نحن أمام ثورة كبيرة متصاعدة لا يمكن أن تخبوا إلا بتحقيق أهداف شعبنا بطرد الاحتلال ومستوطنيه عن أرضنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، "إن عملية نابلس تزامنت مع اقتحامات المستوطنين للأقصى ليكون هذا الفعل المقاوم هو رد طبيعي على جرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى".

وبين أن المقاومة يشتد عودها وقوتها يوماً بعد يوم، واليوم يأتي الرد على الفعل الإجرامي من قلب نابلس، رداً على ارتقاء 4 من المقاومين بجنين.

وجدير بالذكر انه أعلنت المصادر العبرية صباح اليوم الأحد إصابة مستوطن (40 عامًا) بعد تلقيه رصاصة في ظهره ونقل للعلاج، حيث تعرض  لإطلاق نار من قبل مقاومين قرب نابلس .

/انتهى/

رمز الخبر 1926887
https://ar.mehrnews.com/news/1926887/

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