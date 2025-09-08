مقتل 5 إسرائيليين واصابة 15 اخرين في إطلاق نار بالقدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة إسرائيل هيوم إن القتلى في العملية هم إسرائيليون.

وذكرت المصادرالإسرائيلية أن بين المصابين 7 جروحهم خطيرة.

وكان الإسعاف الإسرائيلي قال إن هناك 6 مصابين بجروح حرجة و3 بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار شمال القدس.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن حالة 5 من المصابين حرجة وحالة 5 آخرين خطيرة.

من جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها "قضت" على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن قوات كبيرة توجهت إلى موقع العملية، وتم إغلاق مداخل مدينة القدس عقب العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة تفحص جسما مشبوها عثر عليه في موقع إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية.

/انتهى/