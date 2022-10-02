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٠٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٦:١٠ م

اختيار الإيراني "محمد نادريان" لمنصب رئيسي في منتدى الدول المصدرة للغاز

اختيار الإيراني "محمد نادريان" لمنصب رئيسي في منتدى الدول المصدرة للغاز

عين الإيراني "محمد أمين نادريان" اليوم الأحد، في منصب رئيس دائرة الاقتصاد وتقدير الطاقة في الأمانة العامة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العالم GECF.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الاجتماع الرابع والعشرون لمنتدى الدول المصدرة للغاز في العالم "GECF" انعقد في الفترة 27 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2022 في الدوحة.

واختار ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماع محمد أمين نادريان بمنصب رئيس دائرة الاقتصاد وتقدير الطاقة في الأمانة العامة للمنتدى لفترة ثلاث سنوات، ويعود هذا النجاح إلى الكفاءة العلمية والمهنية لمرشح الجمهورية.

وهنأ الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد هامل، وأعضاء الهيئة التنفيذية للمنتدى، ممثل الجمهورية الإسلامية على هذا النجاح.

/انتهى/

رمز الخبر 1926899
https://ar.mehrnews.com/news/1926899/

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