مصفى "ستاره خليج فارس" ينتج 40 الى 42% من البنزين في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمصفى نفط "ستاره خليج فارس"، أكد في كلمة ألقاها قبل ظهر اليوم الأحد في مراسم تخليد ذكرى اليوم الوطني لإطفاء الحريق في قاعة الاجتماعات في مصفى نفط "ستاره خليج فارس" في مدينة بندر عباس (جنوب) أن الحصول على الرتبة العالية في مجال النفط المسال بهذا المصفى يظهر استمرار العاملين فيه جهودهم الجبارة التي لاتعرف الكلل والملل.

وأضاف المسؤول: "إن مصفى "ستاره خليج فارس" يعتبر أحد أكبر المصافي في العالم الذي جرى تركيب وتشغيل 85% من معداته بيد المتخصصين الإيرانيين".

وأكد المدير العام للمصفى أن هذا المصفى يقوم بإنتاج بين 40 الى 42% من إجمالي إنتاج البنزين في إيران، مما أدى إلى بلوغها مرحلة الاكتفاء الذاتي في استهلاك الوقود.

وشدد على أن المصفى المذكور يقوم يوميا بإنتاج 55 مليون ليتر من البنزين حيث أن استمرار إنتاج مشتقات الوقود التي تحتاجها إيران تعتبر الأولوية في برامج عمل هذا المصفى.

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