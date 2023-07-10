حريق هائل يلتهم مصفاة نفط في ميناء بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مدير العلاقات العامة في مصفاة نفط "افتاب" في ميناء بندر عباس، بابايي، ان الحريق اندلع في منطقة المصفاة وكان مرتبطا بناقلة وخزان هيدروكربوني".

وقال بابائي: "وقع هذا الحادث حوالي الساعة 15:00 اليوم بتوقيت إيران ولم يتم الإعلان عن أي تقرير عن القتلى والجرحى المحتملين حتى الآن".

وأضاف: "ان فرق إطفاء من بندر عباس هرعوا إلى مصفاة آفتاب للعمل على إخماد الحريق".

كما أعلنت العلاقات العامة بجامعة هرمزجان للعلوم الطبية عن إرسال ثلاث سيارات إسعاف وحافلة إسعاف وطائرة هليكوبتر للطوارئ الجوية إلى موقع الحادث.

شركة افتاب لتكرير النفط، تعد أكبر مصدر للمشتقات النفطية في القطاع الخاص بالدولة وتقع في المدينة الصناعية بالخليج الفارسي على بعد 35 كم من طريق بندر عباس- بندر لنغه.

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