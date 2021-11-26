الادميرال إيراني: القوات البحرية استطاعت ان ترفع العلم الإيراني في أعماق المحيطات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية الأدميرال شهرام إيراني في كلمة ألقاها قبل خطبة الصلاة الجمعة في طهران إن إيران اليوم هي الدولة الوحيدة التي قامت قواتها البحرية بتأمين خطوطها الملاحية بشكل مستقل .

وقال ايراني اثناء تهنئته بأسبوع التعبئة وإحياء ذكرى الشهيد محسن فخري زادة قال: "بالرغم من المثلث المشؤوم الذي رسمه العدو ويشمل المؤامرة، التهديد والعقوبات إلا أن البحرية الاستراتيجية لقوات الدفاع المدني استطاعت من خلال الاستخدام العلماء تجعل جميع معداتها حديثة.

وتابع قائد البحرية: "اليوم أخذنا حدود البلاد على بعد ألفي كيلومتر على الأقل ورفعنا العلم الإيراني في أعماق المحيطات".

وأضاف الأدميرال الإيراني: "حاليا، يقوم الأسطول 79 للبحر الأحمر في أعماق المحيط الهندي بمرافقة البحارة والسفن العاملة في المجال الاقتصادي".

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