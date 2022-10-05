رئيسي: علاقة إيران مع دول المنطقة يمكن ان تحييد الكثير من التهديدات والعقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي خلال حوار مع قناة (CGTN) الصينية على هامش المشاركة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن عضوية إيران الرسمية في منظمة شنغهاي فرصة متبادلة للجمهورية الإسلامية الايرانية ومنظمة شنغهاي. تتمتع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي والجمهورية الإسلامية الايرانية بقدرات يمكنها استخدام إمكانات بعضها البعض بهذه العضوية. على الرغم من عضوية دول مثل الصين وروسيا والهند ودول آسيا الوسطى، يمكن القول أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي والثروة ينتمي اليوم إلى الدول الأعضاء في شنغهاي. في رأيي، تعد المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون أساسًا جيدًا للتواصل بين إيران والدول الأعضاء الأخرى، وستستخدم هذه الامكانيات بالتأكيد في تعزيز وتنمية اقتصاد إيران ومنظمة شنغهاي. أشكر جميع الدول الأعضاء، وخاصة الصين، التي وفرت الأرضية لعضوية إيران الدائمة.

وأضاف رئيسي يمكن لعلاقات إيران مع دول المنطقة، بما في ذلك الصين، تحييد العديد من هذه التهديدات والعقوبات. حتى يوم أمس، تابع الأمريكيون فرض نواياهم على دول أخرى من خلال الحملات العسكرية، لكن العقوبات اليوم هي تكتيك لتهديد الدول والحكومات. اليوم، تحولت نفس الحملة العسكرية إلى عقوبات. الحقيقة أن الحظر هو حرب ضد الدول، لكن اتصالات الدول الخاضعة للحظر يمكن أن تحييد العقوبات الأمريكية.

وتابع القول ان العلاقة بين إيران والصين وروسيا والدول الأخرى التي تفرض الولايات المتحدة عقوبات عليها يمكن أن تؤدي إلى تحييد هذه العقوبات. على الرغم من العقوبات، فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في البلاد. لم يعتقد الأمريكيون أن مثل هذه التطورات ستمنح الفرص للجمهورية الإسلامية، لكننا مصممون على النهوض بالبلد رغم العقوبات في جميع المجالات، ونحن واثقون من ذلك بإرادة حازمة وتفاعل مع أصدقائنا في المنطقة مثل الصين ودول آسيا الوسطى، سنعمل على تحييد هذه العقوبات بشكل كامل.