الرئيس الإيراني: هدف العدو تصميم مؤامرة جديدة لمنع تقدم البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي في كلمة خلال الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لتعزيز وتنمية ثقافة التضحية والشهادة، إلى الضجة الإعلامية للغرب ضد ايران وقال عن ازدواجية المعايير: رغم أن قضية وفاة السيدة أميني في إيران يتم متابعتها بشكل كامل ودقيق، وقد أكدت جميع السلطات على ذلك. لكن العدو يستعد لاجراءات اعلامية مكثفة في محاولة لتشتيت الرأي العام في حال ان في قضية مقتل مجموعة من الفتيات الافغانيات على يد جماعات ارهابية تدعمها امريكا في مركزاً تعليمياً لا نري رد فعل من هؤلاء المطالبين بحقوق الإنسان وحقوق المرأة ؟

واعتبر الرئيس الايراني ان هدف العدو تصميم مؤامرة جديدة لمنع البلاد من التقدم وقال: عندما كانت الجمهورية الإسلامية تتغلب على المشاكل الاقتصادية وتصبح أكثر نشاطا في المنطقة والعالم، دخل الأعداء إلى الميدان بقصد عزل البلاد، ولكن في هذه المؤامرة أيضا فشلوا.

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