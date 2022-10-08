رئيسي: طلابنا وأساتذتنا مستيقظون ولن يسمحوا بتحقيق أحلام العدو الزائفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني سيد ابراهيم رئيسي خلال حضورة في جامعة الزهراء ان ما يقرب من 60٪ من طلاب البلاد اليوم هم من الطالبات، فإن روح البحث والتسامح جعلت الطالبات فعالات في هذا المجال، مضيفا ان في السنوات التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية، تألق كثير من النساء في المجالات الأكاديمية للبلاد وتمكنوا حتى من إظهار قدراتهم للعالم.

وأشار الرئيس الايراني إلى أن العلم والمعرفة من المكونات المهمة للقوة والقدرة، مضيفا ان اليوم حققت الدولة مستويات عالية من القوة والقدرة بجهود الأساتذة والطلاب.

وأوضح رئيسي: بينما كنا في يوم من الأيام بحاجة إلى استيراد الأسلاك الشائكة في هذا البلد وقد حرمونا من ذلك، فقد حققنا اليوم تقدمًا مذهلاً في مختلف المجالات العلمية والصناعية على الرغم من العقوبات وبعون الله سيستمر هذا الطريق.

وفي جزء آخر من خطابه هنأ الطلاب الجدد وقال: يجب أن تكرس نفسك للبحث وستبذل الحكومة قصارى جهدها لتوفير المعدات والتسهيلات اللازمة لك.

واعتبر الرئيس الايراني حل مشكلة التوظيف للطلبة والطالبات من مهام الحكومة وقال: إن الحكومة تعتبر الجامعة غرفة تفكيرها وتتوقع من الجامعات والمراكز العلمية الإسراع بمساعدة الحكومة بأفكار ومبادرات جديدة.

وتابع رئيسي حديثه مشيرًا إلى آثار حضور العدو في أعمال الشغب الأخيرة، موضحًا: إن العدو اعتقد أنه يستطيع متابعة رغباته داخل الجامعة، غير مدرك أن طلابنا وأساتذتنا مستيقظون ولا يسمحون للاعداء تحقق احلامهم. هم بالتأكيد سيهزمون العدو في مجال العلم والمعرفة كما انه حققوا هذا الامر في المجالات الأخرى.

وأوضح رئيسي منطق الحكومة في مفاوضات رفع العقوبات ومحاولة العدو فرض شروطه على إيران، وقال: أعلنا منذ البداية أننا لن نترك طاولة المفاوضات، لكننا سنتمسك بالمفاوضات الشريفة، و اليوم منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقبول في العالم.

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