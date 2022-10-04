رئيسي: الشعب الإيراني بوعيه وحضوره في الساحة أفشل جميع مخططات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم (الثلاثاء) خلال حضوره في مجلس الشورى الاسلامي حقًا أظهر الناس مظهرًا آخر من مظاهر بصيرتهم تجاه العدو وخذلوا الأعداء في هذه الفتنة.

وفي إشارة إلى التوجيه الحكيم لكلمات قائد الثورة ليوم امس، أضاف: "إن تحليل قائد الثورة الشامل للأحداث الأخيرة وسبب هذه الفتن ضد البلاد والثورة الإسلامية كان مفهوما ومفيدا لجميع الأذكياء. "

وأكد الرئيس الايراني ان تحليل سماحة القائد للوضع ولماذا يتآمر العدو وأمريكا والكيان الصهيوني تجاه البلاد والثورة، قال حسب كلام القائد ان العدو لا يريد لإيران أن تتقدم. وهذه كانت النقطة المهمة في كلمات قائد الثورة ويجب الاهتمام بها.

وأكد رئيسي أن سبب غضب العدو تجاه الشعب الايراني هو أنها ترى البلاد تتقدم إلى الأمام، مضيفا إن بلادنا غير مبالية بكل العقوبات والعقبات التي يخلقها العدو. نحاول رفع العقوبات بطريقة عادلة ولكن في الوقت نفسه نبذل جهودنا أيضًا لتحييد العقوبات.

وأضاف الرئيس الايراني: "العدو يعلن ويعترف رسمياً بأن الضغوط القصوى قد فشلت بشكل مخجل وأن العقوبات ضد الشعب الايراني لم تنجح". موضحا أن العدو غاضب من التطورات على سبيل المثال في قضية تفشي فيروس كورونا حققنا انجازات كبيرة في انتاج لقاح لكورونا و استطعنا ان نمر من هذه الأزمة ونصبح مصدرين وليس مستوردين في حال ان بعض الدول الأمريكية في حالة حمراء ان العدو يريد أن يربط كل حياتنا حتى مياه الشرب بمركزبحوثه.

وفي إشارة إلى الإجراءات الحكومية الفعالة في المنطقة، قال: إن العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون والمنتديات الأخرى قد ربطتنا بالاقتصاد والبنية التحتية الاقتصادية لآسيا ودول أخرى وزادت علاقاتنا التجارية مع بعض البلدان من 5 إلى 6 مرات في هذا العام.

وقال الرئيس الايراني: إن العدو ظن أنه يستطيع عزلنا من خلال تهديدنا، لكننا لن نكون معزولين بأي شكل من الأشكال، وعلاقتنا بدول العالم والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد آخذة في التحسن. مبيناً أن العدو عندما يخيب أمله من كل ما قام به من إجراءات عزلنا، سيبحث عن الفتنة والتآمر والفوضى وانعدام الامن واعمال الشغب ولكن لاتنجح هذه المؤمرات.

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