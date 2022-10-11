الرئيس الايراني سيغادر إلى كازاخستان يوم الخميس المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي سيغادر طهران صباح يوم الخميس متوجها إلى أستانا عاصمة كازاخستان بدعوة من رئيسها، ومن أجل المشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء الدول الأعضاء في "مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" (سيكا).

وخلال هذه الرحلة التي تستغرق يومًا واحدًا، بالإضافة إلى المشاركة وإلقاء كلمة في الاجتماع السادس لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا "سيكا "، سيلتقي الرئيس أيضًا ويتحدث مع عدد من قادة الدول الحاضرة في هذا المؤتمر.

ويعتبر مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، كتجمع لتعزيز التعاون الذي يركز على ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة العجوز، يضم حاليًا 27 عضوًا رئيسيًا و 8 دول و 5 منظمات إقليمية ودولية كمراقبين في هذا المؤتمر.

وسيكون أحد أهم أهداف مؤتمر سيكا مراجعة والموافقة على الارتقاء بهيكلها من مؤتمر إلى منظمة إقليمية ودولية. وفي هذا السياق، من المفترض أن يوافق زعماء الدول الأعضاء على بيان بعنوان "إعلان أستانا في سياق تحولات سيكا". بموافقة الرؤساء، ستتم عملية الارتقاء بالهيكل والتنظيم، وكذلك وصف المهام والترتيبات الإقليمية، من الوضع الحالي إلى منظمة إقليمية كاملة.

منذ بداية الحكومة الـ 13 الايرانية ومن أجل توسيع العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي وتحسين مستوى العلاقات السياسية مع دول الجوار، زار رئيسي طاجيكستان وروسيا وقطر وعمان، بالإضافة إلى رحلتين إلى تركمانستان بعد انقطاع دام 20 عامًا منذ الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني. وزار الرئيس الإيراني أوزبكستان في سبتمبر من هذا العام للمشاركة في القمة الثانية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة سمرقند التاريخية في هذا البلد.

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