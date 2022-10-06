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٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:٣٤ ص

قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من القدس والخليل

قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين من القدس والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، سبعة فلسطينيين من القدس والخليل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قوات الاحتلال الصهيوني، اعتقلت في القدس المحتلة، خمسة مواطنين، بينهم أسرى محررين، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

والمعتقلون هم، ناجي بسام داود، محمد مصطفى داود، محمد شفيق مرار، من قرية بيت دقو، شمال غرب القدس، وجميعهم أسرى محررون، ومحمد محمود حمدان، من بلدة عناتا، وعيسى الخطيب، من بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وفي الخليل، اعتقل الفتيين باسل عبد المنعم جرادات، وإيهاب عيسى جرادات عقب اقتحام منزليهما في بلدة سعير.

ويرسف في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو 4650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1926989
https://ar.mehrnews.com/news/1926989/

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