قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين من الضفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر موسى لدادوة من بلدة أبو شخيدم شمال رام الله، والذي كان أمضى أكثر من عشر سنوات داخل سجون الاحتلال

واعتقل جنود العدو الأسير المحرر قسام مجد البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله بعد مداهمة منزله، فيما اعتقل الشاب هشام دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي بلدة عزون شرق قلقيلية اعتقل الجنود الصهاينة المواطن مأمون قاطش ونجليه حازم ومحمد وصادر مركبتهم، كما اعتقلوا الأسيرين المحررين قسام الحلايقة وعبد الله زايد الحلايقة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.

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