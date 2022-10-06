اميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق اهدافهم عبر جامعة شريف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف رئيس الجمهورية اليوم الخميس في اجتماع عقد في مكتبه وحضره وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا وجمع من مسؤولي جامعة شريف الصناعية،انه لا يجوز لاي احد انتهاك حرمة الجامعة باعتبارها مكانا مقدسا وعلى جميع المسؤولين والاساتذة والطلاب العمل على الحفاظ على حرمة الجامعة.

وتابع قائلا ان جامعة شريف الصناعية هي ترمز الى تقدم العلم في البلاد وعلينا الانسمح بتشويه سمعتها العلمية والاخلاقية من خلال سلوك فرض من خارج الجامعة عليها معربا عن ثقته بان اساتذة الجامعة وطلابها لا يسمحون للمنافقين ومن يضمرون الشر بتشويه سمعة الجامعة.

وشدد رئيس الجمهورية بالقول ان اميركا والمنافقين ومناوئي الثورة حاولوا تحقيق اغراضهم ضد الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال استغلالهم جامعة شريف الا ان وعي اساتذة الجامع وطلابها يحول دون تحقيق ذلك الهدف.

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