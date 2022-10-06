  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٥:٥٦ م

رئيسي:

اميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق اهدافهم عبر جامعة شريف

اميركا ومناوئو الثورة حاولوا تحقيق اهدافهم عبر جامعة شريف

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية اية الله ابراهيم رئيسي، ان اميركا وزمرة المنافقين ومناوئي الثورة حاولوا تحقيق اغراضهم واهدافهم من خلال جامعة شريف الصناعية إلا ان وعي اساتذة الجامعة وطلابها جعل هذه المساعي فاشلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف رئيس الجمهورية اليوم الخميس في اجتماع عقد في مكتبه وحضره وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا وجمع من مسؤولي جامعة شريف الصناعية،انه لا يجوز لاي احد انتهاك حرمة الجامعة باعتبارها مكانا مقدسا وعلى جميع المسؤولين والاساتذة والطلاب العمل على الحفاظ على حرمة الجامعة.

وتابع قائلا ان جامعة شريف الصناعية هي ترمز الى تقدم العلم في البلاد وعلينا الانسمح بتشويه سمعتها العلمية والاخلاقية من خلال سلوك فرض من خارج الجامعة عليها معربا عن ثقته بان اساتذة الجامعة وطلابها لا يسمحون للمنافقين ومن يضمرون الشر بتشويه سمعة الجامعة.

وشدد رئيس الجمهورية بالقول ان اميركا والمنافقين ومناوئي الثورة حاولوا تحقيق اغراضهم ضد الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال استغلالهم جامعة شريف الا ان وعي اساتذة الجامع وطلابها يحول دون تحقيق ذلك الهدف.

/انتهى/

رمز الخبر 1926996
https://ar.mehrnews.com/news/1926996/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات