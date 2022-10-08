تنكسيري يعلن عن تجهيز قوات حرس الثورة بأحدث المعدات العسكرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد البحرية في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية الادميرال علي رضا تنكسيري مساء الجمعة في حفل تأبين شهداء الخليج الفارسي: الشهيد مهدوي ورفاقه علموا أمريكا وحلفائها درسا كبيرا كنموذج للنضال والمقاومة والوقوف في حرب الخليج الفارسي.

واشار قائد القوة البحرية الى انضمام سفينة "الشهيد سليماني" الحربية قاذفة الصواريخ قبل فترة واعلن بان سفينتين حربيتين اخريين ستنضمان ايضا لهذه القوة حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس 2023).

واضاف: على شباب اليوم أن يعلموا أن أسلافهم وقفوا يقظين أمام الاستكبار العالمي ولم يتنازلوا ورفعوا راية الجمهورية الإسلامية المقدسة عاليا.

وبشأن جاهزية بحرية الحرس الثورة الاسلامية ضد مؤامرات العدو، قال: إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، ولا سيما البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، كانت دائمًا على استعداد لمواجهة العدو، وهذا الاستعداد يزداد كل يوم.

وقال الادميرال تنكسيري: ان الشباب الإيرانيون المؤمنون اعتمدوا على القدرات الداخلية وتمكنوا من إنتاج أكثر السفن والمعدات العسكرية تطوراً ، بينما لم يكن ذلك ممكناً في عهد الطاغوت وكنا نعتمد على دول أخرى.

وأضاف: جاهزية وتجهيز البحرية التابعة لحرس الثورة لا يمكن مقارنتها بالسنوات الـ 35 الماضية، وهذا يدل على أننا بامكاننا التقدم إذا وقفنا على أقدامنا، حتى في ظل الحظر.

وفي إشارة إلى تصنيع سفن حربية لبحرية حرس الثورة بنهاية العام الجاري، قال: ازيح الستار قبل فترة عن سفينة "الشهيد سليماني" قاذفة الصواريخ الثقيلة وهي من تصميم القوة البحرية وتم تصنيع معداتها الداخلية من قبل شركة معرفية.

وأضاف الادميرال تنكسيري: هناك سفينة أخرى قيد الإنشاء في مصانع بحرية حرس الثورة، وسيتم تسليمها إلى المنطقة الثانية من بحرية حرس الثورة، وسفينة اخرى يجري بناؤها بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.

وقال: انضمت 9 سفن حربية للقوة البحرية لحرس الثورة لغاية الان وسيتم ضم سفن حربية اخرى.

وتابع القول قائد البحرية في حرس الثورة: ان الامن التام موجود اليوم في الخليج الفارسي ويمكننا ضمان أمن هذا الممر المائي الدولي مع شعوب المنطقة والدول المجاورة للخليج الفارسي. ومع ذلك، يحاول الأجانب تبرير تواجدهم.

واكد إن استراتيجية البحرية لحرس الثورة هي السلام والصداقة والأخوة واضاف:: لقد أعلنا دائمًا وأمر الإمام الراحل هو أننا لن نبدأ حربًا ما لم يعتد علينا أحد.

واضاف: ان الامن التام مستتب اليوم في الخليج الفارسي والسفن تبحر فيها، وهذا الأمن يرجع إلى تضحيات شهداء هذه الأرض.

وقال قائد البحرية في حرس الثورة : خلال هذا العام، ضبطت بحرية الحرس الثوري 28 مليون لتر من وقود الديزل المهرب في مياه الخليج الفارسي ، وتم في هذا السياق توقيف 26 لنشا و 17 سفينة.

وأشار إلى أن هذه الكمية من الوقود تم ضبطها من كبار المهربين، وأضاف: الوقود الذي يتم إنتاجه بجهود الشعب الاير اني، لن نسمح بان يتم تهريبها من البلاد.

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