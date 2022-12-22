الادميرال تنكسيري: منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، الادميرال علي رضا تنكسيري، انه وبجهود مقاتلينا الغيارى فان منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب.

ولدى تفقده للقطعات البحرية لقوات حرس الثورة شمال الخليج الفارسي، اليوم الخميس، قال تنكسيري ان الهدف من الزيارات الميدانية لهذه القطعات هو تقييم جهوزية القوات البحرية، مؤكدا ان افراد هذه القوات يتمتعون بمعنويات عالية واستعداد قتالي بالمستوى المطلوب.

واشار الادميرال تنكسيري الى ان القوة البحرية لحرس الثورة وطوال اقامة كأس العالم في دولة قطر اتخذت التدابير اللازمة لايجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر، موضحا ان بارجة القيادة (رودكي) قامت باكثر من 2500 دورية بحرية في المنطقة اضافة الى اكثر من 1300 دورية جوية قامت بها المروحيات والطائرات المسيرة.

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