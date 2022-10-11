إيران تواسي فنزويلا حكومة وشعبا بعد الفيضانات الأخيرة في هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أعرب عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فنزويلا حكومة وشعبا، وخاصة أسر ضحايا هذا الحادث بعد السيول والانهيارات الأرضية التي أدت إلى مقتل واختفاء العشرات من الأشخاص في هذا البلد .

وتواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ أيلول/سبتمبر. وتسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في فيضان الجداول وفي انهيارات أرضية في لاس تيخيرياس الواقعة على سفح جبل وتضم 50 ألف نسمة. وتم إعلان المنطقة المنكوبة "منطقة كوارث". وأعلنت السلطات الفنزويلية مصرع ما لا يقل عن 36 شخصا، وفقدان 56 آخرين وتدمير نحو 800 منزل حتى الان. /انتهى/