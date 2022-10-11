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١١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٢٤ م

المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

إيران تواسي فنزويلا حكومة وشعبا بعد الفيضانات الأخيرة في هذا البلد

إيران تواسي فنزويلا حكومة وشعبا بعد الفيضانات الأخيرة في هذا البلد

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فنزويلا حكومة وشعبا بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية الاخيرة، والتي أدت إلى مقتل واختفاء عشرات الأشخاص في هذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، أعرب عن تعاطف الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فنزويلا حكومة وشعبا، وخاصة أسر ضحايا هذا الحادث بعد السيول والانهيارات الأرضية التي أدت إلى مقتل واختفاء العشرات من الأشخاص في هذا البلد .

وتواجه فنزويلا هطول أمطار استثنائية منذ أيلول/سبتمبر. وتسببت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة في فيضان الجداول وفي انهيارات أرضية في لاس تيخيرياس الواقعة على سفح جبل وتضم 50 ألف نسمة. وتم إعلان المنطقة المنكوبة "منطقة كوارث".

وأعلنت السلطات الفنزويلية مصرع ما لا يقل عن 36 شخصا، وفقدان 56 آخرين وتدمير نحو 800 منزل حتى الان.

/انتهى/ 

رمز الخبر 1927113
https://ar.mehrnews.com/news/1927113/

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