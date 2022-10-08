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٠٨‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١٠:٥٦ م

إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال الصهيوني في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط"

إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال الصهيوني في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط"

أصيب 3 جنود من جيش الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم السبت، في عملية إطلاق نار على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية، بأنه أصيب أثنين من عناصر "حرس الحدود" بجراح حرجة، والثالث بجراح طفيفة في عملية إطلاق نار نفذها أحد المقاومين على حاجز "شعفاط" بالقدس المحتلة.

وبدورها ذكرت مصادر عبرية: "أن مجند ومجندة تعرضا لإطلاق النار، أحدهما بحالة حرجة والآخر خطيرة".  وأوضحت المصادر، بأن الحديث يدور عن أن منفذ عملية "شعفاط" حاول دهس جنود قرب الطور وتم إطلاق النار عليه.

وفي أعقاب العملية، قام عدد من الشبان بتوزيع الحلوى في مخيم شعفاط احتفالًا بعملية إطلاق النار التي نفذها مقاوم على حاجز "شعفاط "بالقدس المحتلة./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم

رمز الخبر 1927044
https://ar.mehrnews.com/news/1927044/

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