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١٤‏/٠٨‏/٢٠٢٢, ٩:١١ ص

فجر اليوم الأحد؛

إصابة 9 مستوطنين بينهم 3 حرجة في إطلاق نار في القدس وانسحاب المنفذ

إصابة 9 مستوطنين بينهم 3 حرجة في إطلاق نار في القدس وانسحاب المنفذ

أصيب، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، 9 مستوطنين صهاينة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين قرب المسجد الأقصى المبارك وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت القناة السابعة "الإسرائيلية":" إن شاب فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين بالقرب من المسجد الأقصى، ومن ثم نفذ عملية إطلاق نار أخرى تجاه سيارة للمستوطنين، وبعد ذلك إطلاق النار تجاه المارة في شارع معاليه هشالوم".

وأشارت القناة "الإسرائيلية" في أخر تحديث صادر عن ما يسمي "نجمة داود الحمراء" إلي أن 9 إصابات سجلت نتيجة عملية إطلاق نار ضد مستوطنين في القدس بينهم 6 رجال وامرأة، بينهم 3 خطيرة و 5 متوسطة وإصابة واحدة طفيفة.

وبحسب القناة "الإسرائيلية"، فأن عملية إطلاق النار في القدس نفذها شخص واحد، أطلق 10 رصاصات خلال 10-15 ثانية، على حافلة ومركبتين وانسحب من المكان بسلام، مبينة أن الجيش لا يزال يجري عمليات بحث عن المنفذ بمشاركة مروحيات عسكرية.

بدروها، قالت مصادر محلية:" إن قوات الاحتلال حاصرت بلدة سلوان بالقدس وأغلقت جميع مداخلها وتدفع بتعزيزات عسكرية للبلدة لاعتقادها أن المنفذ انسحب بتجاه البلدة".

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/انتهى/

رمز الخبر 1925891
https://ar.mehrnews.com/news/1925891/

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