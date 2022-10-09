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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٥٥ ص

فجر الاحد؛

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى

العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى

صرحت وسائل إعلام كردية، بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة يتمركز فيها جنود أتراك في محافظة نينوى العراقية، يوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقل الإعلام الكردي عن مديرية مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، قولها إن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب المعسكر التركي الواقع في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل.

وأشارت مديرية مكافحة الإرهاب إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الاتحادي، وفقا لموقع "كردستان 24".

وأوضحت المديرية أن الصواريخ لم تصل إلى المعسكر ولا إلى نقاط تمركز قوات البيشمركة، بل هوت في المنطقة الفاصلة بين قريتي الفاضلية وعمرقابجي.

وأكدت أن الحادث لم يوقع أي خسائر في الأرواح، حسب ذات المصدر.

/انتهى/
رمز الخبر 1927047
https://ar.mehrnews.com/news/1927047/

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