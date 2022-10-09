استشهاد احد كوادر الامن في كردستان غرب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قد استشهد" غلام رضا بامدي" احد كوادر فيلق "بيت المقدس" 22 التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظة كردستان مساء السبت خلال اعمال الشغب التي جرت في مدينة سنندج.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد بامدي اليوم الاحد ومن ثم ينقل الى مسقط راسه مدينة انديمشك بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

يذكر ان قائد وحدة النجدة بقوى الامن الداخلي في مدينة مريوان استشهد ايضا قبل عدة ايام خلال أعمال الشغب التي شهدتها هذه المدينة.

وأعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كردستان بان القوات المدافعة عن الامن لا تحمل معها اطلاقات نارية.

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