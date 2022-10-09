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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٥:٤٣ م

خلال لقائها رئيس المجلس البلدي في مدينة تبريز؛

السفيرة البوليفية: بوليفيا تدين اعمال الشغب الاخيرة في ايران

السفيرة البوليفية: بوليفيا تدين اعمال الشغب الاخيرة في ايران

صرحت السفيرة البوليفية في طهران السيدة "رومينا بريس" ان حكومتي اعربت عن ادانتها للاضطرابات التي طالت ايران خلال الفترة الاخيرة وذلك بتوجيه بريطانيا والصهاينة الامريكيين؛ وانني على ثقة ان المشاكل ستحل جميعا، بفضل تماسك ويقظة الشعب، وحكمة قائد الثورة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان تصريحات السفيرة البوليفية جاءت خلال اللقاء الذي جمعها، اليوم الاحد، بعمدة ورئيس المجلس البلدي في مدينة تبريز "یعقوب هوشیار "(مركز محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب).

واضافت، ان ايران دولة صديقة لبوليفيا، ونشترك معها في مواقف المناهضة للامبريالية وسنواصل المضي على هذا المسار معا.

وفيما اقترحت على تاسيس مركز للصداقة المشتركة بين ايران وبوليفيا، نوهت السيدة "بريس"، بالقواسم المشتركة "الوفيرة" بين مدينة تبريز والمدن البوليفية وبما يتيح فرص توقيع اتفاقيات التوامة وتوسيع العلاقات بين الجانبين.

في المقابل، اشار عمدة تبريز الى الدراسة الجارية حول ابرام اتفاقية التوامة بين هذه المدينة الايرانية ومدينة "لاباز" البوليفية؛ مؤكدا ان هذه الخطوة ستؤدي الى تطوير التعاون في المجالات الثقافية.

وصرح "هوشيار" خلال اللقاء مع السيدة "بريس" اليوم : ان مواقف بوليفيا المناهضة للامبريالية مدعاة للسرور وهي ترمز الى الخطاب الذي اطلقه سماحة الامام الخميني (الراحل) قبل50 عاما.

واضاف : نحن سنشهد في غضون السنوات العشر القادمة، انهيار الامبريالية والصهيونية قطعا؛ حيث ان الجبهة المشتركة التي اسستها الجماهير ضد الصهيونية والامبريالية الغربية تضطلع بدور كبير للغاية؛ مبينا ان الصهيونية قائمة على اسس فكرية وحشية لا بعترف بها اي دين او جنسية او لغة.

/انتهى/

رمز الخبر 1927063
https://ar.mehrnews.com/news/1927063/

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