ظريف يبحث مع رئيس جمهورية بوليفيا الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية

وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، ان مباحثات ظريف خلال اللقاء مع الرئيس البوليفي تمحورت حول الأبعاد المختلفة للعلاقات الثنائية، وأهم القضايا الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف فجر اليوم الثلاثاء، الى مدينة "سانتا كروز دي لا سييرا" البوليفية؛ في المحطة الأخيرة من جولته الى امريكا اللاتينية.

وكانت باستقبال ظريف في مطار سانتا كروز، مساعدة وزير الخارجية البوليفي السيدة "كارمن آلمندراس".

وسيلتقي ظريف نظيره البوليفي "دييغو باري" ومسؤوليين بوليفيين آخرين.

فيما سيناقش وزير الخارجية الإيراني مع السلطات البوليفية متابعة القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية بين إيران وبوليفيا، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية./انتهى/