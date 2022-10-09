ايران تتوج بلقب بطولة بيروت الدولية المفتوحة للتايكواندو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت البطولة الدولية المفتوحة للتايكوندو 2022 في ملعب مجمع "نهاد نوفل" في بيروت أمس السبت، في فئتي الرجال والسيدات، وفاز ممثلو إيران بـ 12 ميدالية ذهبية و6 فضية و 2 برونزية وتوجوا بلقب البطولة.

وجاءت الميداليات الذهبية الـ12 للمنتخب الإيراني للتايكواندو عبر سعيدة نصيري، ومبينا نعمت زادة، وزهرا شيدايي، ونرجس ميرنوراللهي، وزينب إسماعيلي، ومهدي حاج موسايي، وأرمين هادي بور،رضا كلهر، وأمير محمد بخشي، وميرهاشم حسيني، ومهران برخورداري، وسجاد مرداني.

أما الميداليات الفضية الـ6 فكانت من نصيب كل من أبوالفضل زندي، وفرزان عاشورزادة، ومحمدحسين يزداني، ومهدي عابديني، وعلي نجفي، وغزل سلطاني. وعادت الميداليتين البرونزيتين لأبوالفضل عباسي، وفاطمة شفيع بور وفقا لما اوردته ارنا.

يُشار إلى أن بطولة بيروت الدولية المفتوحة مصنفة من الاتحاد العالمي للتايكواندو. وعرفت هذه البطولة مشاركة 780 لاعبا ولاعبة يمثلون 20 بلدا عربيا وآسيويا وأوروبيا وإفريقيا.

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