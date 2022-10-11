روسيا تحذر الولايات المتحدة من تخطي الخط الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال أنتونوف: "نحث الولايات المتحدة وحلفاءها على عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي اقتربت منها، والتوقف عن تزويد نظام كييف بالسلاح الفتاك. لن يؤدي ذلك إلا للمزيد من الضحايا والدمار وإطالة أمد النزاع".

وأشار إلى أن تصريحات البيت الأبيض حول نية مواصلة دعم كييف بتزويدها بالأسلحة تعد "تأكيدا آخر على أن واشنطن قد تحافظ على صفتها شريكا في الصراع".

وأوضح: "مثل هذه المساعدة وكذلك تزويد كييف بالمعلومات الاستخباراتية والمدربين والتعليمات حول أساليب إجراء الأعمال القتالية هي طريق نحو مواصلة التصعيد ورفع خطر المواجهة بين روسيا وحلف الناتو. لا سيما أن أوكرانيا تستخدم هذه الأسلحة ضد البنية التحتية المدنية والمساكن".

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