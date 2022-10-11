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١١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٧:٣٥ م

بقرار من الاتحاد الآسيوي؛

ايران تستضيف بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال العام القادم

ايران تستضيف بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال العام القادم

منح الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة الموافقة لايران من أجل استضافة البطولة الثانية والعشرين للكرة الطائرة للرجال في آسيا لعام 2023.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الآسيوي اقترح تنظيم البطولة بين يومي 23 أب/اغسطس والاول من ايلول/سبتمبر عام 2023 فيما من المتوقع ان يعلن الاتحاد الايراني الموعد النهائي لاقامة البطولة.

وحصل المنتخب الايراني للكرة الطائرة للرجال على اول ميدالية له في قارة آسيا في عام 2003 حيث حصل على الميدالية البرونزية، وبعد ذلك وفي اعوام 2011 و2013 و2019 و2021 حصل على الميدالية الذهبية ولقب البطولة.

وتمكن المنتخب الايراني في عامي 2009 و2015 من احراز مركز الوصافة وكسب الميدالية الفضية في قارة آسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1927118
https://ar.mehrnews.com/news/1927118/

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