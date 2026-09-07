رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يهنئ المنتخب الإيراني للناشئين بتتويجه بطلا للعالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في رسالة رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أنني بالنيابة عن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) وأسرة الكرة الطائرة العالمية، أود أن أتقدم بأصدق التهاني بمناسبة تتويج المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما بلقب بطولة العالم 2026 في قطر.

وأضاف "أزودو": أتقدم بخالص التهاني إلى "سينا حضرتي"، الذي اختير أفضل لاعب في البطولة وإلى "آكام إبراهيم نجاد"، الذي اختير أفضل معدّ، و"منيب شيخ"، الذي اختير أفضل لاعب في مركز الوسط، تقديرا لأدائهم المتميز واختيارهم ضمن التشكيلة المثالية لبطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وختم رئيس الاتحاد الدولي للكرة الطائرة رسالته بالقول: إننا نتمنى لمنتخباتكم مزيدا من النجاح في البطولات الدولية المقبلة، ونتطلع بشغف إلى المزيد من اللحظات الخالدة للكرة الطائرة الإيرانية خلال السنوات القادمة.

ویذکر أن المنتخب الإيراني للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عاما توج في 29 آب/أغسطس بطلا للعالم بالعاصمة القطرية الدوحة بعد فوزه على نظيره الفرنسي وتحقيقه انتصاره السابع تواليا في البطولة.