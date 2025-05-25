منتخب إيران للكرة الطائرة يواجه نظيره الهندي في افتتاح دوري أمم آسيا الوسطى

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن النسخة الرابعة من هذه البطولة ستُقام في مدينة فرغانة الأوزبكية، خلال الفترة (28 مايو حتى 3 يونيو)، وتحمل أهمية خاصة كون نتائجها تمنح 30 نقطة في التصنيف العالمي.

تشارك في البطولة سبعة منتخبات، وزعت على مجموعتين كالتالي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان، تركمانستان، إيران، الهند

المجموعة الثانية: باكستان، قرغيزستان، كازاخستان

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني (ب) بقيادة بيمان أكبري، قد تم تشكيله بهدف المحافظة على جاهزية اللاعبين ودعم المنتخب الأول في الاستحقاقات القادمة، ومنها دوري الأمم 2025.