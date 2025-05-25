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٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ٥:٣٩ م

منتخب إيران للكرة الطائرة يواجه نظيره الهندي في افتتاح دوري أمم آسيا الوسطى

منتخب إيران للكرة الطائرة يواجه نظيره الهندي في افتتاح دوري أمم آسيا الوسطى

يخوض منتخب إيران (ب) للكرة الطائرة، يوم الخميس، مباراة افتتاح دوري أمم آسيا الوسطى للكرة الطائرة بمواجهة نظيره الهندي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن النسخة الرابعة من هذه البطولة ستُقام في مدينة فرغانة الأوزبكية، خلال الفترة (28 مايو حتى 3 يونيو)، وتحمل أهمية خاصة كون نتائجها تمنح 30 نقطة في التصنيف العالمي.

تشارك في البطولة سبعة منتخبات، وزعت على مجموعتين كالتالي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان، تركمانستان، إيران، الهند

المجموعة الثانية: باكستان، قرغيزستان، كازاخستان

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإيراني (ب) بقيادة بيمان أكبري، قد تم تشكيله بهدف المحافظة على جاهزية اللاعبين ودعم المنتخب الأول في الاستحقاقات القادمة، ومنها دوري الأمم 2025.

رمز الخبر 1958441

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