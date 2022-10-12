أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره البلغاري اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البلغاري نيكولاي ميلكوف، وجهات النظر حول بعض العلاقات الثنائية والإقليمية .

وفي إشارة إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، أكد الطرفان على احياء الذكرى الـ 125 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين إيران وبلغاريا، واعتبرا أنها فرصة مناسبة لمراجعة وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات.

كما اعربا وزاء خارجية ايران وبلغاريا عن أملهما في عقد الاجتماع العشرين للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وبلغاريا في المستقبل القريب.

ومن جانب اخر رحب وزير خارجية بلغاريا ببعض الأفكار المقترحة وأعرب عن أمله في عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي إشارة إلى عضوية بلاده في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أيضًا على التزام بلغاريا بلعب دور عادل وصادق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعم حقوق الدول في هذه المؤسسة.

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