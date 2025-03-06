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٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٦:١١ م

ايران وروسيا تؤكدان أهمية الدبلوماسية للسيطرة على الازمات الدولية الجارية

ايران وروسيا تؤكدان أهمية الدبلوماسية للسيطرة على الازمات الدولية الجارية

اكدت ايران وروسا على اهمية "الدبلوماسية" كاداة لتضافر الجهود الثنائية ومتعددة الاطراف وشددا على ضرورة اعتماد الدبلوماسية للحد من المسارات المتازمة وكذلك السيطرة على الازمات الدولية الجارية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون دول امريكا الشمالية والجنوبية والتعاون مع دول بريكس سيرغي ريابكوف.

واستعرض الطرفان التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا في الاوساط الدولية لتعزيز المسارات متعددة الاطراف والتقيد بالمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية المتفق عليها وكذلك دعم المبادرات المشتركة في مجال حماية السلام والامن الدوليين.

واشار الطرفان في اللقاء الى اهمية "الدبلوماسية" كاداة لتضافر الجهود الثنائية ومتعددة الاطراف وشددا على ضرورة اعتماد الدبلوماسية للحد من المسارات المتازمة وكذلك السيطرة على الازمات الدولية الجارية.

رمز الخبر 1955223

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