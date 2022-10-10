امير عبداللهيان: إيران تعارض تسليح أي جانب من جوانب الحرب في أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال لقاء مع نائب وزير الخارجية البولندي باول يابلونسكي اخر تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية بين البلدين.

ورحب وزير خارجية بلادنا في هذا الاجتماع بتفعيل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأكد على عدم وجود قيود في تعزيز العلاقات الثنائية واستغلال القدرات الموجودة لتطوير العلاقات.

وأكد أمير عبد اللهيان مرة أخرى بشأن قضية أوكرانيا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تقدم أي سلاح لاستخدامه في الحرب بأوكرانيا وأن الموقف الأساسي للجمهورية الإسلامية الايرانية هو معارضة تسليح أي من الأطراف في هذه الحرب بهدف وقف الحرب.

ومن جانب اخر أعرب نائب وزير الخارجية البولندي عن امتنانه لشرح وزير الخارجية وجهات نظر بلادنا حول القضايا التي تهم البلدين، وشرح وجهات نظر بولندا حول مختلف القضايا، بما في ذلك العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

/انتهى/