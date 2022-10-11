عبداللهيان يدعو إلى التسوية السلمية للخلافات بين جمهورية اذربيجان وأرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه دعا وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، الى التسوية السلمية للخلافات بين جمهورية اذربيجان وأرمينيا، مؤكدا معارضة ايران لأي اجراء لتغيير الحدود الدولية او التغييرات الجيوسياسية في المنطقة.

ولدى استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ارمينيا وايران، أشار حسين امير عبداللهيان الى العلاقات الطيبة والمتنامية بين البلدين ودور البرلمانين في تنمية العلاقات الودية بينهما، مؤكدا اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتطوير العلاقات أكثر مما مضى.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية الايراني ايضا على تسهيل النقل والترانزيت بين البلدين وخفض التعريفات والتكاليف، اضافة الى مساهمة الشركات الايرانية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية البنيوية في ارمينيا.

وأشار امير عبداللهيان الى السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية وثوانبتها المبنية على احترام السيادة الوطنية ووحدة تراب الدول، داعيا الى تسوية الخلافات بين جمهورية اذربيجان وأرمينيا سلميا، مشددا على معارضة ايران لأي اجراء لتغيير الحدود الدولية او التغييرات الجيوسياسية في المنطقة.

من جانبه، أشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الارمينية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، الى العلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن تقديره لمواقف طهران تجاه تطورات المنطقة، ومعلنا الترحيب بمساهمة الشركات الايرانية الراغبة بالتعاون مع ارمينيا.

كما تناول الجانبان بالبحث، الاسراع في تنفيذ المشاريع التي من شأنها تسهيل النقل والترانزيت، وزيادة التبادل التجاري وزيادة حركة السفر لرعايا البلدين والسياح.

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