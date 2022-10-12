ايران وعمان تجريان تدريبات بحرية مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شاركت مدمرة البرز وسفينة الاسناد "تنب" التابعتين للقوات البحرية للجيش الايراني وكذلك سفينتي "الشهيد ناظري" و"الشهيد يحيائي" الحربية من القوات البحرية لحرس الثورة وسفن حربية للقوات البحرية لسلطنة عمان في هذه المناورات الى جانب مروحيات ايرانية وعمانية، وحضر هذه التدريبات رئيسا لجنة الصداقة العسكرية للبلدين واعضائها.

وتم الاعلان ان هذه التدريبات تهدف الى تعزيز العلاقات وتطوير التعامل العسكري بين البلدين في مجال التخطيط وتنفيذ التمارين البحرية المركبة وتبادل المعلومات المتعلقة بتعزيز امن التجارب البحرية مع سلطنة عمان ورفع مستوى اداء الكوادر الشابة ونقل التجارب اليها وكذلك رفع مستوى أداء واحتراف الكوادر المنخرطة في العمليات .

وخلال هذه التدريبات تم تنفيذ السيناريوهات التي رسمت للقطع البحرية والمروحيات المشاركة للبلدين ما يدل على تطور البرامج التي شملتها هذه التدريبات قياسا مع التمارين السابقة.

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