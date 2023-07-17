عبد اللهيان يستقبل نظيره العماني في العاصمة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عبد اللهيان، استقبل نظيره العماني في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية، بالعاصمة طهران.

وعقد الجانبان اجتماعاً ثنائياً وأجرا محادثات في مابينهما عقب مراسم الاستقبال.

وعن طبيعة العلاقات بين البلدين، قال الوزير الإيراني: "ان العلاقات بين البلدين تشكل اليوم نموذجا ممتازا لعلاقات حسن الجوار القائمة على الصداقة والأخوة والأهم من ذلك الصدق في مجال الدبلوماسية".



وتابع عبد اللهيان: اننا نشكر الجهود البناءة لسلطنة عمان في المساعدة على رفع الحظر الجائر عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما نقدر جهودها للوصول إلى الخطوات النهائية للاتفاق النووي.

البوسعيدي: سلطنة عمان دائماً ما تبنت سياسة حسن الجوار



من جانبه قال وزير خارجية عمان ان سلطنة عمان دائما ما تبنت سياسة حسن الجوار ودعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما تبنت سياسة دعم أمن المنطقة والعالم.

وهذه هي الزيارة الثالثة لوزير خارجية عمان إلى طهران ابان الحكومة الحالية.

وتعمل الحكومة الإيرانية الحالية، برئاسة السيد إبراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ودول العالم الصديقة بما يعود بالنفع على الشعوب.

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