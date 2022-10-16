  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٣:٢٥ م

الشيخ أحمد قبلان:

الترسيم أكبر انتصار بلا حرب ونتيجة لقوة لبنان ومقاومته

الترسيم أكبر انتصار بلا حرب ونتيجة لقوة لبنان ومقاومته

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في تصريح، أن الترسيم أكبر انتصار بلا حرب، وهو نتيجة قوة وطنية كبيرة وعلى رأسها التهديد غير المسبوق للمقاومة بنسف كل منصات النفط والغاز الإسرائيلي إن تجاوز حقوق لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ردا على مشكيكين قال كفانا مزايدات وأكاذيب فارغة، وعار أن نقول بالعربية ما تريده تل أبيب بالعبرية، واليوم تل أبيب اختصرت ما حصل بقولها: تل أبيب تعيش مأساة التحولات الكبيرة، و"إسرائيل" تشتري الأمن بالمال، والتهديد بالإذعان، وما حصل نتيجة لقوة لبنان ومقاومته"..

وقال: للتاريخ أقول: لبنان البلد الوحيد الذي هزم "إسرائيل"، وهو البلد الوحيد الذي أذعنت له تل أبيب وأقرت بحقوقه النفطية، أعني لبنان المقاومة لا لبنان 17 أيار، والبلد شراكة ومصالح وطنية، وكسر هيمنة تل أبيب بالمفاوضات غير المباشرة أكبر انتصار، والتطبيع الوحيد تم زمن 17 أيار، وزمن 17 أيار انتهى، ولبنان النفطي تاريخ جديد وفصل جديد بميزان المنطقة، ومن يعيش عقدة الهزائم لا يعرف طعم الإنتصارات.

/انتهى/
رمز الخبر 1927208
https://ar.mehrnews.com/news/1927208/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات