رضائي: إيران تعلن استعدادها لتطور وزيادة التعاون مع دول الجوار وخاصة دولة قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي، في استمرار لخطة سفره إلى قطر في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان التوسع المتزايد في التعاون بين طهران والدوحة في مختلف المجالات ضروري وقال: بناءً على أمر من الرئيس الايراني بتنفيذ الاتفاقات الثنائية الكاملة ، لا توجد عراقيل لزيادة العلاقات مع قطر.

وفي إشارة إلى حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، أشار إلى ضرورة تفعيل العديد من مجالات التنمية الهامة للتجارة بين إيران وقطر في مختلف القطاعات وإزالة بعض العقبات القائمة.

وقال رضائي متمنيا إنجاح مونديال 2022 في قطر: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، كما في الماضي، مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة لأصدقائها القطريين لإقامة هذا الحدث المهم.

وشدد رضائي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لتطوير وزيادة العلاقات الاستراتيجية والتعاون مع دول الجوار وخاصة قطر.

ومن جانب اخر أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد خليفة آل ثاني على ضرورة تطوير العلاقات الإيرانية القطرية في جميع المجالات وقال: إن توسيع وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدوحة وطهران مهم للغاية بالنظر إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

وأضاف أمير قطر: يجب أن نحاول تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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