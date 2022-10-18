رضائي يؤكد على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، نه قال مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي خلال لقائه مع رئيس وزراء قطر خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني: بالنظر إلى إرادة قادة إيران وقطر، فإن التشاور المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين هو الأساس لتحقيق قفزة في العلاقات الاقتصادية.

واعتبر العلاقات السياسية بين البلدين نموذجا مناسبا جدا لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وقال: إن التعاون الاقتصادي بين طهران والدوحة في مختلف القطاعات يجب أن يرتفع إلى مستوى عال ومهم.

وقال رضائي: إن تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية سيعود لمصالح كلا البلدين. كما أعلن رضائي عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي نوع من المساعدة لاستضافة مونديال 2022 بالدوحة.

وفي إشارة إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، قال رئيس وزراء قطر إن الاتفاقيات المبرمة بين أمير قطر والرئيس الايراني في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة، يجب أن يتم تنفيذها بالكامل.

وصرح خالد بن خليفة عبد العزيز آل ثاني أن هناك مجالات عديدة للتعاون الثنائي وقال: الدوحة مستعدة لزيادة العلاقات مع طهران في جميع القطاعات وفي هذا الصدد يجب إزالة بعض العقبات القائمة بشكل كامل.

/انتهى/